Невероятно! В Китае женщина на свадьбе сына узнала в невесте давно пропавшую дочь

Свадебная церемония проходила 31 марта. женщина заметила на руке невесты своего сына родимое пятно. Точно такое же было у ее дочери, которую она потеряла около 20 лет назад. Мама жениха спросила у родителей невесты, не удочерили ли они ее, и те признались, сказав, что долгое время хранили эту историю в секрете. Девочку (свою приемную дочь) они нашли на обочине дороги.