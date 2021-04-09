09.04.2021, 08:01
Невероятно! В Китае женщина на свадьбе сына узнала в невесте давно пропавшую дочь(16)
Ekraani kuvatõmmis Youtube/ Human Stories
Действие происходит не в Индии, и это не сериал.
В китайском городе Сучжоу женщина во время свадьбы своего сына опознала в будущей невестке свою давно потерянную дочь, пишет Daily Star.
Свадебная церемония проходила 31 марта. женщина заметила на руке невесты своего сына родимое пятно. Точно такое же было у ее дочери, которую она потеряла около 20 лет назад. Мама жениха спросила у родителей невесты, не удочерили ли они ее, и те признались, сказав, что долгое время хранили эту историю в секрете. Девочку (свою приемную дочь) они нашли на обочине дороги.
Невеста очень растрогалась и обрадовалась тому, что наконец-то нашла свою биологическую маму. Однако встал вопрос, что делать со свадьбой. Мама жениха не стала возражать против брака своей дочери с сыном, так как он — приемный ребенок.