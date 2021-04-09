09.04.2021, 09:10
Туристы на Кипре смогут выходить из отелей только два раза в день(1)
Scanpix, KATIA CHRISTODOULOU
Власти Кипра ввели новые ограничения для туристов. Теперь они могут выходить за пределы отелей только два раза день в будние и три – в выходные.
Изначально такие правила ввели только для местных жителей. Позже правительство пояснило, что они будут распространятся и на туристов. Так, выходить в город можно будет ограниченное количество раз, каждый – до трех часов. Перед этим понадобится получить разрешение (отправить СМС по номеру 8998), пишет портал 34travel.me со ссылкой на кипрское новостное издание cyprus-mail.com.
Сколько будут действовать такие правила, пока неизвестно. Кипр снова начал принимать иностранцев с марта 2021-го.