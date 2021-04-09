09.04.2021, 10:10
Эрмитаж получил официальную жалобу о развратном влиянии обнаженных скульптур на детей(2)
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Петербургский музей Эрмитаж получил официальную жалобу на то, что выставленные в залах обнаженные скульптуры развращают детей. Об этом сообщил гендиректор музея Михаил Пиотровский, его цитирует РИА Новости.
"У нас очень большая интерактивность – нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", - рассказал Михаил Пиотровский.
Знаменитый директор Эрмитажа добавил, что подобные заявления следует иметь в виду на будущее, однако не уточнил, из какого именно официального органа поступила жалоба.