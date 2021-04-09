С 12 апреля въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из 4 стран Европы(7)
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Сан-Марино (1216,1 ↓) и Венгрии (1117,9 ↓).
Далее следуют: Польша (988,8 ↑), Андорра (900,5 ↑), Эстония (866,2 ↓), Чехия ( 808,7 ↓), Франция (801,9 ↑), Швеция (739,2 ↑), Болгария (713,2 ↓), Словения (673,1 ↑), Кипр (618,8 ↑), Нидерланды (571,7 ↑), Хорватия (551,4 ↑), Бельгия (550,6 ↑), Австрия (491,5 ↑), Италия (489,4 ↓), Монако (471,5 ↑), Люксембург (470,2 ↑), Румыния (399,0 ↓), Литва (389,1 ↑), Греция (357,2 ↑), Латвия (351,0 ↓), Словакия (295,5 ↓), Германия (272,5 ↑), Швейцария (244,5 ↓), Исландии ( 231,2 ↑), Норвегия (218,6 ↓), Мальта (186,6 ↓), Испания (178,8 ↑), Лихтенштейн (162,6 ↑) и Ирландия (152,1 ↓).
* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.
Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Великобритании (92,3 ↓), Португалии (55,5 ↓), Дании (129,1 ↓) и Финляндии (138,7 ↓).
Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 12 по 18 апреля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из 5 стран: Финляндии, Дании, Португалии и Великобритании.
Согласно распоряжению правительства, для приезжающих из Литвы, Латвии и Финляндии начнут действовать те же правила, что и для прибывающих из других европейских стран. Кроме того, по прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.
С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда. В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.
Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест — не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (платно для иностранных граждан).
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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