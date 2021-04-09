С 12 апреля въезд в Эстонию без ограничений разрешен только из 4 стран Европы

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Сан-Марино (1216,1 ↓) и Венгрии (1117,9 ↓).

Далее следуют: Польша (988,8 ↑), Андорра (900,5 ↑), Эстония (866,2 ↓), Чехия ( 808,7 ↓), Франция (801,9 ↑), Швеция (739,2 ↑), Болгария (713,2 ↓), Словения (673,1 ↑), Кипр (618,8 ↑), Нидерланды (571,7 ↑), Хорватия (551,4 ↑), Бельгия (550,6 ↑), Австрия (491,5 ↑), Италия (489,4 ↓), Монако (471,5 ↑), Люксембург (470,2 ↑), Румыния (399,0 ↓), Литва (389,1 ↑), Греция (357,2 ↑), Латвия (351,0 ↓), Словакия (295,5 ↓), Германия (272,5 ↑), Швейцария (244,5 ↓), Исландии ( 231,2 ↑), Норвегия (218,6 ↓), Мальта (186,6 ↓), Испания (178,8 ↑), Лихтенштейн (162,6 ↑) и Ирландия (152,1 ↓).

* “стрелочкой в скобках показана динамика заболевания за последнюю неделю: “↑” — рост числа заболевших, “↓” — уменьшение числа заболевших.

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Великобритании (92,3 ↓), Португалии (55,5 ↓), Дании (129,1 ↓) и Финляндии (138,7 ↓).

Согласно установленным правилам, в самоизоляции необходимо оставаться приезжающим (в том числе жителям и гражданам Эстонии) из тех стран Европы, кумулятивный показатель распространения заражения в которых за последние 14 дней составляет более 150 на 100 000 населения. Если показатель ниже 150, соблюдать самоизоляцию не нужно. Поэтому с 12 по 18 апреля 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать из 5 стран: Финляндии, Дании, Португалии и Великобритании.

Согласно распоряжению правительства, для приезжающих из Литвы, Латвии и Финляндии начнут действовать те же правила, что и для прибывающих из других европейских стран. Кроме того, по прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.