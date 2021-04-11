"Лишь бы приехали": Мальта готова платить иностранным туристам до 200 евро

Для этого необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель, объяснило министерство туризма. Так, гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), постояльцы четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных — 100 евро.