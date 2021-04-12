Бунтари в Таллиннском аэропорту: убежденные антимасочники и нарушители самоизоляции(1)
Хотя у Таллиннского аэропорта мало контактов с авиапассажирами, нарушающими коронарные меры — это довольно редкие случаи, — за последний месяц произошли яркие события.
Как мы уже писали, пару недель назад в аэропорту Хельсинки почти на час был задержан рейс авиакомпании Finnair, так как один из пассажиров отказывался надеть маску. Ситуацию пришлось разрешать с помощью полиции, “бунтовщик” был снят с рейса. В Финляндии это уже не первый раз, когда авиапассажиры отказываются соблюдать установленные коронавирусые правила.
Подобные случаи имеют место и в Эстонии. 25 марта в Таллиннском аэропорту приземлился самолет авиакомпании SmartLynx Estonia, прибывший из Шарм-эль-Шейха. Во время 5-часового рейса один из пассажиров наотрез отказался надевать маску. В результате по прилете экипаж самолета был вынужден вызвать полицию, которая забрала мужчину, нарушившего действующий порядок, в участок.
“Поскольку в неделю проходит четыре таких рейса, существует большой риск заражения в закрытом самолете и дальнейшего распространения в Эстонии в нового штамма”, — заявили в аэропорту.
Два случая за день
Менеджер по связям с общественностью SmartLynx Снежана Томич подтвердила инцидент во время рейса из Шарм-эль-Шейха в Таллинн 25 марта. “Несмотря на неоднократные напоминания о том, что все пассажиры должны носить маску во время полета — и каковы будут последствия, если они этого не сделают — один из пассажиров отказался надеть маску по время полета”, — рассказала Томич.
По ее словам, главное, что может сделать авиакомпания в такой ситуации — это снять пассажира с рейса. “Если пассажир отказывается надеть маску перед взлетом, ему будет предложено покинуть самолет; если он откажется надеть маску во время полета, мы вызовем полицию в тот аэропорт, куда приземлится самолет”, — добавила представитель SmartLynx.
Снежана Томич сказала, что за последние месяцы это был первый случай, когда авиакомпания была вынуждена воспользоваться помощью полиции, чтобы разрешить ситуацию с пассажиром, который отказывался соблюдать введенные коронавирусные ограничения. Менеджер по связям с общественностью SmartLynx отметил, что авиакомпания до сих пор не решила, какие санкции будут наложены на данного пассажира.
Однако это был не единственный случай нарушения действующих правил, произошедший 25 марта в Таллиннском аэропорту. В тот же день была задержана девушка, которая хотела вылететь на отдых в Египет, несмотря на то, что накануне получила положительный результат теста на коронавирус и должна была соблюдать самоизоляцию.
“По данным Департамента здоровья, гражданка России 1993 года рождения должна была находиться на карантине, так как 24 марта получила положительный результат тест на COVID-19. Женщину не пустили на рейс и отправили обратно по зарегистрированному в Эстонии адресу места жительства для соблюдения самоизоляции. О случившемся было доложено и в Департамент здоровья”, — прокомментировал инцидент руководитель Таллиннского пограничного пункта Рааво Ярва.
По словам Рааво Ярва, этим нарушением будет заниматься Департамент здоровья, каких-либо штрафов полиция на таких пассажиров не налагает. “Будь то нарушение самоизоляции или отказ от ношения маски, люди должны сначала взглянуть на себя и подумать, стоит ли рисковать своим здоровьем и здоровьем всех остальных в самолете, на пароме или в автобусе. Более ответственно находиться дома до окончания самоизоляции, получить отрицательный результат теста на коронавирус, надеть маску и только потом поехать в путешествие в другую страну ”, — отметил Ярва.
Обычно нарушителей правил очень мало
При этом руководитель Таллиннского пограничного пункта Рааво Ярва подчеркнул, что полицию на борт самолета вызывают очень редко, в основном это единичные случаи. “Время от времени у нас бывают случаи, когда авиапассажиры не соблюдают какие-то правила, действующие в самолете — например, употребляют алкогольные напитки, которые берут с собой, или грубо обращаются с персоналом самолета”, — сказал Ярва.
По его словам, в большинстве случаев они просто разговаривают с пассажиром, но если человек не понимает своего поведения даже при выходе из самолета, то Департамент полиции и погранохраны в праве начать судебное разбирательство. “В случае отказа соблюдать распоряжения капитана воздушного судна, мы направим дело о правонарушении в Департамент транспорта, который продолжит заниматься этим вопросом”, — добавил Ярва.
Специалист коммуникационного отдела Таллиннского аэропорта Яане Калласте отметила, что компания всегда привлекает Департамент полиции и погранохраны, если ситуация выходит из-под контроля, но это, к счастью, случается крайне редко.
“Что касается соблюдения правил, мы постоянно информируем пассажиров, что на территории аэропорта ношение масок является обязательным. Кроме того, надо соблюдать дистанцию”, — сказала Калласте.
Она добавила, что если они заметят, что какой-то человек ходит без маски, сотрудники аэропорта и службы безопасности G4S сделают замечание и попросят соблюдать правила. “За напоминанием о правилах на нашей территории конфликтных ситуаций не последовало, и я рада, что люди понимающе отреагировали на это”, — сказала представитель аэропорта.
Случаи, произошедшие 25 марта, Департамент здоровья детально не прокомментировал, как и не рассказал, какое наказание понесут нарушители общественного порядка. Пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель подчеркнула, что человек с положительным результатом теста на коронавирус должен оставаться дома, а не ездить на отдых.
Каждый случай рассматривается отдельно
“Запрещается покидать место жительства с момента выявления коронавируса до полного выздоровления. Вы можете покинуть место жительства только по распоряжению медицинского работника или сотрудника полиции, или в случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда ваша жизнь или здоровье находятся в опасности. Ограничение свободы передвижения распространяется и на семью человека, получившего положительный результат теста”, — заявила Пруудель.
По ее словам, Департамент здоровья рассматривает каждое нарушение по отдельности, и, если нарушение все-таки имело место, Департамент может возбудить судебное дело.