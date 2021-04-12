Бунтари в Таллиннском аэропорту: убежденные антимасочники и нарушители самоизоляции

Хотя у Таллиннского аэропорта мало контактов с авиапассажирами, нарушающими коронарные меры — это довольно редкие случаи, — за последний месяц произошли яркие события.

Как мы уже писали, пару недель назад в аэропорту Хельсинки почти на час был задержан рейс авиакомпании Finnair, так как один из пассажиров отказывался надеть маску. Ситуацию пришлось разрешать с помощью полиции, “бунтовщик” был снят с рейса. В Финляндии это уже не первый раз, когда авиапассажиры отказываются соблюдать установленные коронавирусые правила.

Подобные случаи имеют место и в Эстонии. 25 марта в Таллиннском аэропорту приземлился самолет авиакомпании SmartLynx Estonia, прибывший из Шарм-эль-Шейха. Во время 5-часового рейса один из пассажиров наотрез отказался надевать маску. В результате по прилете экипаж самолета был вынужден вызвать полицию, которая забрала мужчину, нарушившего действующий порядок, в участок.

“Поскольку в неделю проходит четыре таких рейса, существует большой риск заражения в закрытом самолете и дальнейшего распространения в Эстонии в нового штамма”, — заявили в аэропорту.

Два случая за день

Менеджер по связям с общественностью SmartLynx Снежана Томич подтвердила инцидент во время рейса из Шарм-эль-Шейха в Таллинн 25 марта. “Несмотря на неоднократные напоминания о том, что все пассажиры должны носить маску во время полета — и каковы будут последствия, если они этого не сделают — один из пассажиров отказался надеть маску по время полета”, — рассказала Томич.

По ее словам, главное, что может сделать авиакомпания в такой ситуации — это снять пассажира с рейса. “Если пассажир отказывается надеть маску перед взлетом, ему будет предложено покинуть самолет; если он откажется надеть маску во время полета, мы вызовем полицию в тот аэропорт, куда приземлится самолет”, — добавила представитель SmartLynx.