На этой неделе въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из Финляндии и еще трех стран Европы

По сравнению с прошлой неделей из списка исчезли Лихтенштейн и Исландия, в которых вырос коэффициент заболеваемости коронавирусом, но в нем добавилась Финляндия, где ситуация с заражением COVID-19 улучшилась.

Без ограничений въезжать в Эстонию можно из стран, в которых показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет менее 150 случаев на 100 000 жителей.

При въезде в Эстонию из остальных европейских стран действует требование 10-дневной самоизоляции. Период самоизоляции можно сократить, если дважды сдать тест на COVID-19 в течение недели.

Ограничения распространяются также и на прибывающих из Латвии и Литвы.

Кроме того, по прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.

Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Сан-Марино (1216,1 ↓) и Венгрии (1117,9 ↓). Самые низкие — в Великобритании и Португалии.