"Парк покорителей космоса". На месте приземления Гагарина под Саратовом появился новый музейный комплекс

По словам вице-губернатор Саратовской области Романа Бусаргина, открытие мемориально-образовательного комплекса приурочено к 60-летию первого полета в космос.

На территории мемориального комплекса расположены две активные зоны: само место приземления Гагарина и место приземления капсулы.

В рамках первого этапа реализации проекта была отреставрирована стела и памятник Гагарину, создана Площадь космонавтов, аллея флагов, установлена мемориальная стена с инфорграфикой истории покорения космоса.

Кроме того, посетители парка смогут прогуляться по маршруту "108 минут" (столько времени длился полет Гагарина) и прочитать стенограмму переговоров Гагарина с землей на гранитных плитах пешеходного маршрута.

Инвестиции в проект составили 1,1 млрд рублей, из которых 854 млн рублей — средства федерального бюджета, отметил вице-губернатор.

Сайт музейного комплекса ЗДЕСЬ.