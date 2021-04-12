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12.04.2021, 11:10

"Парк покорителей космоса". На месте приземления Гагарина под Саратовом появился новый музейный комплекс

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Scanpix, ANATOLY MALTSEV
Сегодня, 12 апреля, на месте приземления Юрия Гагарина под Саратовом состоится официальное открытие нового Парка покорителей космоса.

По словам вице-губернатор Саратовской области Романа Бусаргина, открытие мемориально-образовательного комплекса приурочено к 60-летию первого полета в космос.

На территории мемориального комплекса расположены две активные зоны: само место приземления Гагарина и место приземления капсулы.

В рамках первого этапа реализации проекта была отреставрирована стела и памятник Гагарину, создана Площадь космонавтов, аллея флагов, установлена мемориальная стена с инфорграфикой истории покорения космоса.

Кроме того, посетители парка смогут прогуляться по маршруту "108 минут" (столько времени длился полет Гагарина) и прочитать стенограмму переговоров Гагарина с землей на гранитных плитах пешеходного маршрута.

Инвестиции в проект составили 1,1 млрд рублей, из которых 854 млн рублей — средства федерального бюджета, отметил вице-губернатор.

Сайт музейного комплекса ЗДЕСЬ.

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