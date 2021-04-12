ФОТО ДНЯ | 60 лет со дня первого полета человека в космос

В ночь с воскресенья на понедельник Дворцовый мост развели под музыку, написанную почетным гражданином Петербурга, культовым композитором Андреем Петровым для советского художественного фильма “Укрощение огня” (1972 год), снятого по мотивам биографии конструктора ракет Сергея Королева. Кроме того, в ночь на понедельник на пролет Дворцового моста появилась лазерная проекция, рассказывающая о легендарном полете Юрия Гагарина: зрители увидели лазерный “Восток-1“ — первый космический аппарат, поднявший человека на околоземную орбиту, и портрет Гагарина, подписанный его знаменитой фразой “Поехали”, пишет TASS.