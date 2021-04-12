Ограничений много, но улететь можно: какие международные направления обслуживает Таллиннский аэропорт на этой неделе

Рейсы осуществляются в следующие аэропорты:

Согласно установленным правилам, на самоизоляции следует оставаться тем прибывающим в Эстонию, которые приезжают из европейских стран, где кумулятивное количество положительных тестов на 100 000 жителей за последние 14 дней превышает 150. Обязанность самоизоляции не распространяется, если соответствующий показатель менее 150. На этой неделе без ограничений в Эстонию можно приехать из 4 европейских государств: Финляндии, Дании, Португалии и Великобритании.

Начиная с 13 февраля в Таллиннском аэропорту работает пункт тестирования медицинского центра Confido, предлагающий экспресс-тесты на антигены коронавируса для вылетающих пассажиров. Часы работы пункта тестирования: Пн.-Пт. – 11:00-18:00; Сб.-Вс. – 07:00-16:00. Кроме того, заведение открыто ранним утром: Чтв.- Пн. 04:00 – 06:30. Пункт тестирования располагается на 0 этаже пассажирского терминала Таллиннского аэропорта, рядом с выходом на этаж Р0 паркинга. Тест вместе с выдачей сертификата стоит 40 € евро.



Тем, кто не хочет в течение 10 дней после прибытия в Эстонию находиться на самоизоляции, следует делать ПЦР-тест на коронавирус в течение 72 часов до прибытия в страну. Уже находясь в Эстонии, они могут сделать второй тест, но не ранее, чем на шестой день после первого теста, сделанного в иностранном государстве. Человек досрочно освобождается от обязанности 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов отрицательные.