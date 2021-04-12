Hаши истории: Арина Григорьева о спа-отеле Meresuu

Отель Meresuu SPA & Hotel отличается самыми красивыми видами на море. На уникальном пляже с белым песком в Нарва-Йыэсуу, посреди прекрасной природы можно в любое время года замечательно провести время. За окном тихо плещутся морские волны и уносят вдаль от повседневных хлопот, окрыляют мечты. Meresuu SPA & Hotel предлагает посетителям отеля и спа максимальную релаксацию и всегда хорошее обслуживание.

За всем этим стоит Арина Григорьева, девушка из Кохтла-Ярве, которая работает в Meresuu SPA & Hotel ассистентом по продажам и зажигает огонек в глазах посетителей. Арина общается с клиентами на четырех языках, чтобы гости чувствовали себя комфортно и каждый знал, что его ждут.

Арина занимается продажей размещения, организует размещение для групп, отвечает на запросы и администрирует интернет-каналы отеля. Ее работа весьма разнообразна, но, кажется, все это очень подходит ей, потому что и в личном плане она очень разносторонний человек. Арина занимается спортом и танцами, очень любит собак. Хозяевам собак стоит дать знать Арине о своем любимце. Может, будет возможно взять в отпуск и своего четвероногого друга.

Хотя вклад Арины в спа-отеле очень ценят, она сама скромничает и считает, что больше всего ее мотивирует именно прекрасный рабочий коллектив: «Все сотрудники очень дружелюбные!» То, что коллектив слаженный, видно и окружающим. Персонал Meresuu SPA & Hotel — это определенно одна из причин, почему стоит посетить его и что делает отдых здесь таким расслабляющим, в дополнение к успокаивающему шуму морских волн, конечно же. «Здесь хорошая аура!» — полностью согласна Арина.

Дополнительную информацию о том, чем они занимаются, можно найти здесь.

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