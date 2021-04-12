В Бразилии строят новую статую Христа, которая будет выше легендарного Искупителя

В Бразилии в городе Энкантадо возводится новая статуя Иисуса Христа высотой 43 метра. Строящийся монумент будет выше Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и станет самым высоким изваянием Спасителя в мире.

Статую планируется завершить к концу текущего года. Стоимость проекта составляет около 2 млн реалов, или 350 000 долларов США, финансирование осуществляется за счет пожертвований жителей.

Возведение фигуры Иисуса координируют отец и сын, Дженезио и Маркус Моура. Идея принадлежит мэру города Адроальдо Конзатти, который умер в марте от осложнений COVID-19. Бразилия считается одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран. Число погибших от осложнений, связанных с инфекций, достигло 345 000 человек.

Новый монумент будет на пять метров выше 38-метрового Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Сооружение в Энкантадо, по задумке, должно укрепить веру бразильцев-католиков и привлечь в город туристов. Новая статуя будет называться Христос-Защитник.