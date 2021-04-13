Hаши истории: Михаил Переточкин о Нарвском музее

Михаил Переточкин работает в Нарвском музее организатором мероприятий. Он коренной нарвитянин, человек с разносторонними увлечениями и интересами. Он много путешествовал по миру и сейчас чувствует свою миссию в том, чтобы уровень, качество и богатство мероприятий, которые он видел в разных местах, воплотить в жизнь и здесь, на родине. Михаилу нравится устраивать мероприятия, которые несут пользу обществу и создают всем хорошее настроение. Именно это является для него самым большим признанием и обратной связью его стараниям — довольные люди, наслаждающиеся увиденным в музее и работой Михаила.

Очевидно, это и делает Нарвский музей местом, заслуживающим посещения. Здесь своя атмосфера, люди и истории за всем этим. Этих историй здешние стены насчитывают немало. Но поскольку стены не могут говорить, своими историями делится Михаил. “Однажды вышло так, что на свадьбе у молодых не была организована музыка, и обнаружили это именно во время регистрации. Мне пришлось бежать в другой дом за магнитофоном, — смеется Михаил. — Все получилось, хотя гости удивились, что же на самом деле происходит и почему в зал неожиданно прибежал человек с магнитофоном, сел среди публики и поставил музыку”. И все для того, чтобы люди, покидая музей, были еще более радостными, чем когда они пришли туда. Это Михаил умеет организовать лучше, чем кто-либо другой.