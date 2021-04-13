Наши истории: Михаил Таммеару о мызе Сака

Михаил Таммеару — местный деятель, последние три года работает менеджером по продажам в усадьбе Сака. Хотя высшее экономическое образование он получил в Таллинне, после окончания университета западный ветер унес его обратно на восток. “Я с самого начала своего пути чувствовал, что мое сердце здесь, в Ида-Вирумаа, и я не сомневался ни мгновения, что смогу быть полезным именно здесь”, — уверен Михаил. Подобное ощущение возникает лишь в том случае, когда знаешь, что выполняешь именно свою миссию, и Михаил свою, без сомнения, нашел.

Мыза Сака — одно из немногих полностью восстановленных поместий. Мыза уникальна еще и тем, что расположена в красивом природном месте в самой высокой точке скалистого берега. “На мызе Сака можно наслаждаться видами уникальных природных объектов, таких как обрывистый глинтовый берег, находящиеся под защитой государства редкие дубы, липы и тополя, туристическая тропа и экспозиция горных пород”, — представляет Михаил достопримечательности Сака. Помимо природной красоты, в распоряжении гостей приватный спа, ресторан с изысканным меню, а также размещение в старинной усадьбе и кемпингах, где каждый найдет то, что ему по душе.

Михаилу нравится туристическая сфера и регион Ида-Вирумаа. Он вдохновлен идеей повысить узнаваемость этого края и вывести мызу Сака на международную туристическую арену. На мызе Сака ждут всех, кого привлекает возможность поработать или отдохнуть в чистом, приватном и красивом месте у моря.

Дополнительную информацию о том, чем они занимаются, можно найти здесь.

Читайте и другие истории Ида-Вирумаа. Регион Ида-Вирумаа богат не только приключениями. Ида-Вирумаа — это еще и община, в которой маленькие предприятия вместе вершат большие дела. Если мы открыты, мы всегда ждем вас!



