Во Франции решили запретить короткие авиаперелеты. Так страна борется с изменением климата

Теперь запрет должен одобрить французский Сенат. Если это произойдет, в Национальном собрании пройдет финальное голосование, которое окончательно его утвердит. Как отмечает Reuters, это почти наверняка произойдет, так как большинство в нижней палате принадлежит пропрезидентской партии “Вперед, Франция!” и ее союзникам. Впрочем, в сенате большинство у оппозиции, подчеркивает Deutsche Welle.

Если документ пройдет все стадии одобрения в двух палатах, авиакомпании не смогут выполнять рейсы между французскими городами, если от одного из них до другого можно добраться на поезде быстрее, чем за два с половиной часа. Таким образом, авиакомпании не смогут летать между Парижем, Нантом, Лионом или Бордо.

Авиакомпании критиковали законопроект, называя его несвоевременным на фоне кризиса отрасли из-за пандемии коронавируса: даже без новых запретов восстановление рынка авиаперевозок до уровня 2019 года ожидалось только к 2024 году.

Лишь за три дня до голосования в парламенте власти одобрили пакет помощи в 4 миллиарда евро для национальной авиакомпании Air France, которая незадолго до этого отчиталась о рекордных убытках. Это уже второй раз, когда правительство оказывает поддержку Air France — в 2020 году компания уже получала 7 миллиардов евро.

При этом голосование о запрете коротких маршрутов, по сути, ратифицирует уже существующее положение вещей, поскольку Air France еще в мае 2020 года была вынуждена отказаться от этих маршрутов в обмен на финансовую поддержку, подчеркивает RFI. Зато эта мера не позволит летать по этим маршрутам конкурирующим авиакомпаниям.

Норма о запрете полетов на небольшие расстояния была предложена Гражданским конвентом Франции — консультативной группой, сформированной по инициативе президента Эммануэля Макрона в 2019 году для обсуждения идей по борьбе с изменением климата.