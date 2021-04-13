ВИДЕО | В Великом Новгороде прошло впечатляющее шоу о покорении космоса. В нем участвовало 500 дронов

В преддверии Дня космонавтики в Великом Новгороде прошло световое представление с участием 500 дронов. В ночном небе беспилотные летательные аппараты показали историю покорения космоса, очертив фигуры Земли, МКС и ракет. Конечно же, показали и первый полет человека в космос, который 60 лет назад совершил Юрий Гагарин.