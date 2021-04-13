13.04.2021, 07:00
ВИДЕО | В Великом Новгороде прошло впечатляющее шоу о покорении космоса. В нем участвовало 500 дронов
Scanpix, NOVGOROD REGIO SUPPL. CATS: EVT ODD SCI STY
Это невероятное шоу прошло вчера в честь Дня космонавтики. В воздух поднялись несколько сотен дронов, показав зрителям всю историю покорения космоса — от первого спутника до Международной космической станции.
В преддверии Дня космонавтики в Великом Новгороде прошло световое представление с участием 500 дронов. В ночном небе беспилотные летательные аппараты показали историю покорения космоса, очертив фигуры Земли, МКС и ракет. Конечно же, показали и первый полет человека в космос, который 60 лет назад совершил Юрий Гагарин.
Шоу, посвященное 60-летию первого полета человека в космос, устроили петербургская компания “Геоскан” и Российское движение школьников, пишет портал Kudago.