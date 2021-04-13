"5 новых Бали": Индонезия планирует привлекать иностранных гостей новыми туристическими объектами и зонами отдыха

Речь идет о следующих направлениях: озеро Тоба на Северной Суматре, Боробудур на Центральной Яве, Лабуан Баджо на востоке Нуса Тенггара, Мандалика на западе Нуса Тенггара и Ликупанг на Северном Сулавеси. Рядом с этими объектами, куда планируется привлекать туристов, будут построены новые туристические центры отдыха, пишет портал TourProm.

При этом проект стартует с самой “черновой” стадии. Как заявили в Министерстве общественных работ и жилищного строительства (PUPR), проект касается постройки дорог, очистке воды, удаления отходов, улучшения санитарных и жилищных условий и многого другого. “Что касается туризма, нам сначала нужно улучшить инфраструктуру, а затем удобства и мероприятия, а также продвижение”, — заявил министр PUPR Басуки Хадимульоно

Как заявил министр туризма и креативной экономики Сандиаг Уно, “пять новых Бали” увеличат вклад туризма и творческой экономики до 12 процентов в ВВП страны в течение десяти лет (сейчас — 7,3%). Правительство также ожидает, что пять направлений, наряду с самим Бали, будут стимулировать внутренние путешествия и тем самым помогут туристической индустрии Индонезии восстановиться в этом году. Отрасль является одной из наиболее пострадавших от пандемии, поскольку страны и города ввели ограничения на мобильность.

Данные Статистического управления Индонезии (BPS) показывают, что в феврале число иностранных туристов, прибывающих в Индонезию, снизилось на 86,59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку страны сохранили ограничения на поездки. Средняя заполняемость звездных отелей снизилась на 16,82 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 32,40 процента.