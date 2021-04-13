Авиакомпания Uzbekistan Airways возобновит полеты между Ригой и Ташкентом

Полеты между Ригой и Ташкентом были приостановлены в марте 2020 года из-за пандемии.

Авиакомпания сообщает, что в мае регулярные рейсы будут осуществляться по понедельникам. По мере улучшения ситуации с пандемией откроются также рейсы по пятницам.

Как сообщили порталу Delfi в Посольстве Узбекистана в Латвии, всем гражданам Евросоюза разрешено посещать Узбекистан со справкой с отрицательным тестом на Covid-19, выданной не ранее чем за 72 часа до прибытия. По прилету в Ташкент нахождение в карантине не требуется.

Для Uzbekistan Airways Рига – ключевой пункт, связывающий Азию и Европу. Авиакомпания поддерживает сотрудничество с airBaltic, ориентированное на долгосрочную перспективу.

Основная цель на 2021 год, стоящая перед узбекским авиаперевозчиком, – возвращение наработанного пассажиропотока между двумя странами и его дальнейшее наращивание.

В свою очередь, в Узбекистане разработан проект "Uzbekistan. Safe travel GUARANTEED". Он представляет собой новую систему санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов на основе мировых стандартов. То есть, имеется возможность путешествовать по стране максимально безопасно – на всех туристских объектах введены единые требования санитарно-гигиенических норм.

Правительством Узбекистана также разрабатывается программа по развитию медицинского туризма "Uzbekistan – hope and healing land" ("Узбекистан – безопасная и целебная земля)".

С 1 августа 2020 года полностью открылись аэропорты городов Андижана, Бухары и Ургенча для международных авиакомпаний, в которых установлена пятая степень "свободы воздуха". Сняты все ограничения по количеству рейсов и направлений. Данный режим вводится на 3 года включительно.