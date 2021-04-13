ФОТО и ВИДЕО | Испанские города оказались под водой из-за сильного шторма
Средиземноморское побережье и юг страны оказались частично затоплены из-за сильнейших ливней. Осадки были настолько обильными, что затопили городские улицы и заставили плавать по ним мусорные баки и даже автомобили.
Средиземноморское побережье и юг страны оказались частично затоплены из-за сильнейших ливней. Осадки были настолько обильными, что затопили городские улицы и заставили плавать по ним мусорные баки и даже автомобили.
Где-то дождь сопровождался крупным градом, который разбил стекла и машины и оставил после себя настоящие сугробы.
А вот жители центральной части страны могли наблюдать крайне редкое для этих мест явление — торнадо. Недалеко от города Толедо во время грозы образовался сильный вихрь, который не только прошелся по сельхозугодьям, но и добрался до городка Вильяканьяс, где нанес ущерб нескольким барам и промышленным объектам.