ФОТО и ВИДЕО | Испанские города оказались под водой из-за сильного шторма

Средиземноморское побережье и юг страны оказались частично затоплены из-за сильнейших ливней. Осадки были настолько обильными, что затопили городские улицы и заставили плавать по ним мусорные баки и даже автомобили.

Средиземноморское побережье и юг страны оказались частично затоплены из-за сильнейших ливней. Осадки были настолько обильными, что затопили городские улицы и заставили плавать по ним мусорные баки и даже автомобили.

Где-то дождь сопровождался крупным градом, который разбил стекла и машины и оставил после себя настоящие сугробы.

А вот жители центральной части страны могли наблюдать крайне редкое для этих мест явление — торнадо. Недалеко от города Толедо во время грозы образовался сильный вихрь, который не только прошелся по сельхозугодьям, но и добрался до городка Вильяканьяс, где нанес ущерб нескольким барам и промышленным объектам.

Como si se tratará del mítico ¨Tornado Alley¨ en Estados Unidos ... este fin de semana un fornido #tornado ha recorrido las llanuras de Castilla La Mancha cerca de la localidad de Villacañas, Toledo 🌪️wow! pic.twitter.com/YaJUYoYMIR — Mario Picazo (@picazomario) April 12, 2021