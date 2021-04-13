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13.04.2021, 12:20

ФОТО и ВИДЕО | Испанские города оказались под водой из-за сильного шторма

 
Scanpix, EPA
В воскресенье, 11 апреля, Испанию накрыл сильный шторм. Причем досталось практически всем регионам страны, сообщает Mail.ru.

Средиземноморское побережье и юг страны оказались частично затоплены из-за сильнейших ливней. Осадки были настолько обильными, что затопили городские улицы и заставили плавать по ним мусорные баки и даже автомобили.

Средиземноморское побережье и юг страны оказались частично затоплены из-за сильнейших ливней. Осадки были настолько обильными, что затопили городские улицы и заставили плавать по ним мусорные баки и даже автомобили.

Где-то дождь сопровождался крупным градом, который разбил стекла и машины и оставил после себя настоящие сугробы.

А вот жители центральной части страны могли наблюдать крайне редкое для этих мест явление — торнадо. Недалеко от города Толедо во время грозы образовался сильный вихрь, который не только прошелся по сельхозугодьям, но и добрался до городка Вильяканьяс, где нанес ущерб нескольким барам и промышленным объектам.

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