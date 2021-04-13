Шутка или реальность? В Эстонии появилась загадочная авиакомпания Air Tallinn, которая обещает дешевые билеты в Петербург, Киев и Прагу

"Air Tallinn считает, что существует необходимость в новой и инновационной авиакомпании, которая вышла бы на рынок дешевых авиаперевозок, когда мир вновь откроет свои двери. Мы работаем с ATR-72, двухмоторными турбовинтовыми региональными самолетами", говорится на сайте авиакомпании, которая планирует уже этим летом начать продажу билетов по нескольким международным направлениям.

Конкретной информации на сайте новой авиакомпании пока не так много. Говорится, например, что "команда Air Tallinn состоит из увлеченных и преданных своему делу людей с опытом работы в ведущих авиакомпаниях мира". Кроме того, представлена, вероятно, карта будущих направлений, из которой следует, что главный хаб авиакомпании будет располагаться в Таллинне, а самолеты будут летать в Оулу, Вааса и Хельсинки (Финляндия), Санкт-Петербург (Россия), Стокгольм (Швеция), Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания), Киев (Украина) и Прагу (Чехия).

Согласно опубликованной на сайте информации, это будет бюджетная авиакомпания. "Air Tallinn предложит путешественникам рейсы по интересным направлениям и по доступным ценам. Ожидается, что билеты поступят в продажу летом 2021 года".

Редакция Delfi попыталась связаться с авиакомпанией по указанному на сайте э-майлу, однако представители лоукостера отказались давать какую-либо информацию.

Таким образом, пока остается только догадываться, действительно ли нашлась группа смельчаков, решившая открыть новую эстонскую авиакомпанию в столь сложный для мировой авиации и международного туризма период. Ответ, вероятно, мы получим в ближайшие месяцы.

Самолет типа ATR 72 — турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолет производства франко-итальянского концерна ATR (фр. Avions de Transport Régional). Самолет предназначен для перевозки до 74 пассажиров одного класса на расстояние до 1300 км и управляется двумя пилотами.