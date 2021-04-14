Hаши истории: край приключений

Что делает край приключений краем приключений? В первую очередь, конечно же, это уникальные и восхитительные места под землей, на воде и даже на верхушках деревьев. Здесь хватает драматичности и масштабности. Именно здесь расположены самые протяженные пляжи Эстонии, самый высокий берег, неизмеримые фьорды Айду и помпезнейшие дворцы культуры в стиле сталинского ампира в Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве. Это земля контрастов, кажущаяся уникальной и экзотической. В этих местах рождаются увлекательные путешествия, возможности которых постоянно увеличиваются. Походы по высокому скалистому берегу и его семи водопадам, экскурсии по Нарве с мэром, путешествия по фьордам Айду или самому протяженному песчаному пляжу Эстонии на северном берегу Чудского озера — все это только некоторые примеры. И все это связывает фактор, без которого эти увлекательные путешествия не были бы возможными, — классные и увлекающиеся люди Ида-Вирумаа, которые нанесли этот край на карту.

История рождения края приключений уходит в 2009 год, когда активные предприятия и самоуправления Ида-Вирумаа встретились и стали действовать сообща. Вместе собирали и делились хорошими новостями и своим успехами. Стали искать, так сказать, свое лицо. Выбор оказался сложнее ожидаемого: как выбрать, когда так много всего того, из чего выбирать? Роскошная природа, интересная культура, спа, промышленный туризм… Органично пришли к единому пониманию — Ида-Вирумаа и есть другой край, выходящий за рамки рутины, полный контрастов. Здесь самые классные приключения, рядом с которыми самые прекрасные пляжи. Итоги наших поисков себя однозначно подвел эстонский писатель Сассь Хенно, который в 2017 году, в феврале, нам так и сказал: “Что вы мнетесь? Скажите уже прямо — вы и есть в Эстонии край приключений! Само путешествие сюда становится приключением. Здесь в любом случае происходит нечто особенное”. На том и порешили.