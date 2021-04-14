Влияние коронавируса: в Вене открылся круглосуточный автомат-супермаркет, где можно купить как конфеты, так и мясо крокодила

Давно прошли те времена, когда в небольших автоматах, располагавшихся на каждом углу жилых кварталов в австрийских городах можно было за один шиллинг купить жевательную резинку и разноцветные круглые конфеты. Теперь в Австрии в автоматах за один евро можно купить цветы и даже яйца. Но и это еще не все. Если вы попадете в район Хернальс в Вене, то можете приобрести все необходимое из большого автомата-супермаркета под названием Servicebob. Так, например, опустив в автомат 18 евро, можно получить увесистую пачку мяса крокодила.

Servicebob, расположенный на главной улице столичного района Хернальс, открылся совсем недавно - в марте. Работает он 24 часа в сутки и состоит из 15 торговых автоматов. Здесь вы найдете большое количество всех необходимых в повседневной жизни товаров как для детей, так и для взрослых. Появление такого необычного супермаркета с широким ассортиментом товаров было обусловлено пандемией коронавируса. Автором идеи и владельцем этой не совсем стандартной торговой точки является венский предприниматель, занимавшийся до этого производством парашютов. Владелец, вложивший в дело 15 тысяч евро, верит, что за такими автоматическими магазинами будущее. Идея уже себя оправдала, ведь товар можно получить круглосуточно, в том числе и в ночное время, когда другие магазины закрыты. В ближайшем будущем владелец планирует открыть еще несколько таких супермаркетов в разных районах Вены.

Кроме того, торговые автоматы становятся все более интеллектуальными, так как могут, к примеру, проверить возраст покупателя и не продавать алкоголь или сигареты лицам младше 18 лет.

В автомате-супермаркете можно приобрести даже гамбургеры, которые поставляются в Австрию из Америки и Австралии. Хочется чего-то экзотического? Пожалуйста, на выбор есть мясо бизона или кенгуру. Если вы хотите приготовить это мясо на гриле, то в автомате можно купить и одноразовый гриль.

В другом венском районе - Донауштадт - есть торговый автомат для цветов, а в скором времени ожидается целый цветочный торговый центр, состоящий сплошь из автоматов. Стоит отметить, что район Донауштадт охватывает почти четверть Вены и включает не только жилые кварталы, но и офисы многих международных организаций Donau City, где в связи с постоянными приемами необходимы цветы.