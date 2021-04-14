Все больше международных организаций требуют ввести дополнительный налог для часто летающих пассажиров

Периодически в различных международных организациях звучат заявления, что для постоянно летающих пассажиров будет введен специальный налог. Кроме того, международная организация “Гринпис” настоятельно советует отказаться от программы накопления миль, которая, по их мнению, способствует ненужным поездкам.

Согласно исследованию компании Possible, только в США две трети всех авиарейсов проводится лишь для 12% населения страны. Аналитики считают, что взимание отдельной платы за частые полеты будет в целом популярной идеей, поскольку она непропорционально затрагивает самых состоятельных людей.

В других странах также наблюдается аналогичная тенденция:

Канада: 73% всех рейсов выполняется для 22% населения

Нидерланды: 42% всех рейсов выполняется для 8% населения

Китай: 40% всех рейсов выполняется для 5% населения

Индия: 45% всех рейсов выполняется для 1% населения

Индонезия: 56% всех рейсов выполняется для 3% населения



Алетия Уоррингтон, член исследовательской группы Possible, заявила, что результаты проведенного анализа показали похожую картину неравенство во всем мире — незначительное число пассажиров совершает несправедливо большую долю рейсов. “Хотя беднейшие общины уже страдают от последствий потепления климата, лишь немногие пользуются преимуществами “высокоуглеродного образа жизни”. Путешествуют многие. Но часто летают только привилегированные меньшинства”.

Исполнительный директор “Гринпис” Джон Совен считает, что налогообложение часто летающих пассажиров — хорошая идея. “Мы также должны что-то делать с бонусными программами авиакомпаний, когда часто летающие пассажиры могут накапливать мили. Это неправильно во время климатического кризиса — и это нужно остановить”.

Источник: BBC