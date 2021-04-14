14.04.2021, 09:05
Болгария открывает туристический сезон с 1 мая
Photo by Bostan Florin Catalin on Unslash
Болгария объявила дату открытия туристического сезона — в этом году его планируют запустить уже с 1 мая.
По словам министра туризма, приезжать в Болгарию смогут те, кто переболел коронавирусом, вакцинировался или получил отрицательный результат ПЦР-теста, сообщает портал 34travel.me.
В прошлом году Болгария открыла границы для иностранцев только в сентябре. Ситуация с COVID-19 в стране сейчас не самая лучшая – в день регистрируют по 3000-4000 случаев заражения коронавирусом.