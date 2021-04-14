Семь достопримечательностей Европы оказались на грани исчезновения

Эксперты учитывали значимость объекта и опасность, которая им угрожает. Все попавшие в список достопримечательности смогут получить грант на €10 000 на восстановление.

В “рейтинг” попали церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Испании, который датирован 660–680 годами. В храме до сих пор проводят службы. Также на грани исчезновения оказалась железная дорога Ахензее в Австрии с оборудованием, которое используется с конца XIX века. В списке перечислены кладбище Мирогой в Хорватии и пять островов в Эгейском море: Аморгос, Кимолос, Китира, Сикинос и Тинос. Эти острова представляют важную часть греческой идентичности.