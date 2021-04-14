Почему на далеком острове Вануату британского принца Филиппа оплакивают как божество

В течение полувека в деревнях Якель и Яохнанен процветало целое движение последователей принца Филиппа, состоявшее из нескольких тысяч человек. Правда, считается, что в последнее время их число значительно сократилось.

Старейшины племени написали королеве личное послание, передали его местным журналистам в ходе церемонии в понедельник, а те должны отправить его британским властям.

“Свинина — основной источник протеина. Я ожидаю, что свиней на этом церемониальном мероприятии будет зарезано много”, — говорит журналист.

Макгарри объясняет, что наряду с кавой, это также ямс и свинина.

“Завершится период скорби торжественным собранием, на котором будет продемонстрированно много богатства”, — рассказывает журналист из Вануату Дэн Макгарри. Богатство по местным обычаям обычно выражается в напитках и продуктах, которые подаются в исключительных случаях.

В ближайшие недели жители деревень Танны будут проводить обряды в честь принца: ритуальные танцы, процессии и выставки предметов, связанных с герцогом. Мужчины племени будут пить особый ритуальный напиток, сделанный из корней растения кава, которое также известно под названием “перец опьяняющий”.

Племя верит, что герцог Эдинбургский был “переродившимся потомком очень могущественного духа или воплощением божества, живущего на одной из их гор”, объясняет антрополог Кирк Хаффман, занимающийся изучением тихоокеанских племен с 1970 годов.

“Связь между жителями острова Танна и британцами очень крепка. Мы выражаем соболезнования королевской семье и жителям страны”, — сказал лидер племени, Вождь Япа.

На протяжении многих десятилетий две деревни острова Танна — Якель и Яохнанен — почитали его как очень значимую духовную фигуру. Накануне местное племя провело торжественную церемонию в честь принца. Старейшины произнесли речи в честь герцога и обсудили кандидатуры возможного преемника.

Многие члены племени носят традиционные одежды, деньги у них почти не в ходу, а новые технологии, как мобильные телефоны, например, — большая редкость в этих краях.

Хотя племя живет всего в нескольких километрах от ближайшего аэропорта, оно не пользуется им для связи с современным миром, объясняет журналист Дэн Макгарри, часто контактирующий с местными жителями.

“Это не физическая дистанция, которую они установили, а метафизическая. Их и нас разделяют 3 тысячи лет”, — говорит он.

В мифологии местных жителей остров Танна представляется как источник зарождения вселенной, а сами они видят свою миссию в укреплении мира. И в этом герцогу Эдинбургскому отводилась ключевая роль.

Местные племена верили, что он — один из них. Именно в нем, верят они, сбылось древнее пророчество, согласно которому член общины должен был, обретя форму духа, покинуть остров и отправиться в дальние края на поиски могущественной жены.

“Управляя Соединенным Королевством с помощью королевы, он пытался насаждать мир и уважение к традициям в Англии и других частях света. Выполнив свою миссию успешно, он мог вернуться на Танну, но сделать это, по их мнению, ему помешали глупость, зависть и жадность белых людей, а также их вечная тяга к борьбе”, — объясняет антрополог Кирк Хаффман верования местных племен.

Они свято верят, что миссия принца Филиппа заключалась в том, чтобы посадить семя Танны в самое сердце Британского Содружества и империи, и поэтому считали его живым воплощением их культуры, добавляет Дэн Макгарри.

“Это был путь героя, отправившегося на поиски и завоевавшего принцессу и королевство”, — говорит журналист.

Никто не знает точно, как и почему возникло движение последователей принца Филиппа. Существует несколько теорий.

По одной из них, говорит Хаффман, деревенские жители могли увидеть его фотографию вместе с королевой еще в те времена, когда Вануату называлось Новыми Гебридами и находилось под совместным управлением Великобритании и Франции.