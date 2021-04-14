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14.04.2021, 12:05

Израиль открывает границы: ждут всех вакцинированных и переболевших туристов

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Photo by Cole Keister on Unsplash
Израиль 23 мая откроет границы для туристов, имеющих антитела после болезни или прививки от коронавируса.

“13 апреля совместная рабочая группа министерства здравоохранения и министерства туризма обнародовала решение об открытии границ Израиля для привитых и переболевших туристов. На первом этапе это будут небольшие группы в соответствии с установленной квотой. После анализа первых результатов будет изучена возможность увеличения туристического потока и допуск индивидуальных путешественников”, — говорится в сообщении.

Также в департаменте уточнили, что все туристы должны будут пройти тест ПЦР перед посадкой на рейс, а также повторить процедуру и сделать серологический тест для подтверждения наличия антител по прибытии в аэропорт Бен-Гурион. В то же время Израиль намерен вести переговоры с другими странами о совместном признании свидетельств о вакцинации, чтобы исключить необходимость в серологическом исследовании по прилете.

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