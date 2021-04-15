Hаши истории: Ирина Тооме о Toila SPA Hotell
Почему люди приезжают отдыхать в Toila SPA Hotell? Ответов на этот вопрос несколько: укрепить здоровье, насладиться разными процедурами, предложить детям возможность активных занятий, вкусно поесть, получить удовольствие от несчетного количества бань, провести летний отпуск у моря… Наряду со всем этим не менее важна и красота, которая повсеместно впечатляет посетителей как в отеле, так и на окружающей территории, и за которую мы часто получаем похвальные отзывы.
Наводит всю эту красоту садовница Ирина Тооме. Каждый любитель садоводства и хозяин декоративного сада знает, что растениям требуются время, уход и любовь, опыт и умения. Всем этим Ирина уже шесть лет делится и с раскинувшимися вокруг здания декоративными посадками, и с экзотическими насаждениями тропического зимнего сада. Те, кто отдыхал в тени роскошной зелени wellness-центра Orhidee, знают, о чем речь.
Ирина стала изучать садоводство сначала как любитель по книгам и в интернете, позже это увлечение привело ее и на курсы по садоводству. Она говорит, что любит в своей работе больше всего то, что ее хобби и есть ее работа! В озеленении территории отеля опустить планку немыслимо, ведь отель находится неподалеку от прекрасного и величественного парка Ору. Зачастую люди связывают их между собой, и остающиеся от отдыха воспоминания носят общее название — прекрасный Тойла!
Ирина то и дело чем-то занята: в руках у нее то мешки с землей, то горшки, то лейка и секатор, или она делает новые букеты в вазы. Шагов у нее набирается за день около 20 000, ведь надо осмотреть все цветочные ящики на всех балконах девятиэтажного здания! За всей этой деятельностью пристально наблюдает и милая собачка Белла, которая ни на шаг не отстает от хозяйки и которая за годы стала любимицей не только Ирины, но и всего коллектива спа. Ее можно даже назвать талисманом. История встречи Ирины и Беллы вызывает слезы умиления у каждого любителя животных. Четыре года назад Ирина заметила на странице приюта для животных в Пяйте фотографию маленькой белой собачки, которую бросили в расположенном неподалеку поселке. С первой встречи стало ясно, что Белла станет для Ирины лучшим другом и рабочей тенью.
Белла чувствует себя здесь действительно хорошо и по-домашнему, а встречи с ней вызывают улыбки как у сотрудников, так и у клиентов. Особенно большим покровителем в глазах собачки стал наш врач, доктор Ильвес, в кабинет которого можно заскочить “на прием” и получить какую-нибудь вкусняшку. Поступали даже предложения как-то отметить белую шубку собаки красным крестом, чтобы она могла быть настоящим доктором-собакой.
Ирина и Белла могут рассказать много замечательных историй о посетителях спа. Одна ставшая постоянными клиентами семья из Санкт-Петербурга каждый раз отыскивает Беллу в доме и дарит ей привезенные с собой гостинцы, а дочь семьи, которая учится в художественной школе, подарила Ирине нарисованный ею портрет собачки! Как-то одна пожилая дама убежденно утверждала, что она видела Беллу здесь все 20 лет, что приезжала отдыхать. Хозяйка Беллы спорить не стала. Белла — настоящая мадам в том плане, что касается прически: в зимнее время она распускает свои длинные локоны, а перед наступлением жары позволяет сделать себе модную прическу покороче. Из-за таких перевоплощений некоторые посетители отказываются верить, что это одна и та же собачка.
Белла — хороший пример собачки, подобных которой в отеле ждут с распростертыми объятиями. В случае, конечно же, если они возьмут с собой и своих двуногих друзей!
Дополнительную информацию о том, чем они занимаются, можно найти здесь.
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