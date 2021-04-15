Hаши истории: Ирина Тооме о Toila SPA Hotell

Почему люди приезжают отдыхать в Toila SPA Hotell? Ответов на этот вопрос несколько: укрепить здоровье, насладиться разными процедурами, предложить детям возможность активных занятий, вкусно поесть, получить удовольствие от несчетного количества бань, провести летний отпуск у моря… Наряду со всем этим не менее важна и красота, которая повсеместно впечатляет посетителей как в отеле, так и на окружающей территории, и за которую мы часто получаем похвальные отзывы.

Наводит всю эту красоту садовница Ирина Тооме. Каждый любитель садоводства и хозяин декоративного сада знает, что растениям требуются время, уход и любовь, опыт и умения. Всем этим Ирина уже шесть лет делится и с раскинувшимися вокруг здания декоративными посадками, и с экзотическими насаждениями тропического зимнего сада. Те, кто отдыхал в тени роскошной зелени wellness-центра Orhidee, знают, о чем речь.

Ирина стала изучать садоводство сначала как любитель по книгам и в интернете, позже это увлечение привело ее и на курсы по садоводству. Она говорит, что любит в своей работе больше всего то, что ее хобби и есть ее работа! В озеленении территории отеля опустить планку немыслимо, ведь отель находится неподалеку от прекрасного и величественного парка Ору. Зачастую люди связывают их между собой, и остающиеся от отдыха воспоминания носят общее название — прекрасный Тойла!