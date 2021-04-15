Разработчики показали, как будет выглядеть эстонский паспорт вакцинации. Получить его можно будет уже в конце апреля!

До сих пор неясно, можно ли будет с таким паспортом путешествовать по Европе этим летом или еще нет.

Во вторник на заседании комитета Европейского парламента признали, что правовая база для так называемого европейского “зеленого цифрового сертификата” будет готова к концу июня, но туристические поездки по-прежнему зависят от общей ситуации с пандемией коронавируса. Сертификат должен прежде всего облегчить поездки тех, кто путешествует по работе.

По словам главного врача технологической компании Guardtime Айн Аавиксоо, они занимаются разработкой паспорта вакцины уже с мая прошлого года. Первоначальная идея создания паспорта возникла в основном по медицинским причинам, чтобы обеспечить людям возможность непрерывного лечения в разных странах. Например, в этом есть смысл, если человек получил первую дозу вакцины в одной стране, а вторую — в другой. При этом Айн Аавиксоо называет путешествия второстепенной выгодой.

Тем не менее разработчики эстонского паспорта вакцины следят за развитием событий, связанных с зеленым цифровым сертификатом ЕС, хотя пока точно не ясно, какие правовые рамки будут включены в этот документ в конце июня.

Разработчики надеются, что уже к лету паспорт вакцинации можно будет использовать и в различных мобильных приложениях, где обычно можно хранить всевозможные билеты, посадочные талоны и другие удостоверения личности. Самыми известными из них являются Apple Wallet и Samsung Pass.

Паспорт вакцины теоретически можно было бы использовать и внутри страны, чтобы сделать многолюдные мероприятия более безопасными. В то же время, по словам канцлера юстиции Юлле Мадиса, любая возможность отдать предпочтение вакцинированным лицам или дискриминировать тех, кто отказался делать прививку, является неконституционным решением.

Айн Аавиксоо подчеркивает, что в данном случае он выражает свое мнение как обычный гражданин, но ему также не нравится идея показывать паспорт вакцины, например, в театре. “Вакцинация — это то, что защищает общество, а не разделяет”, — считает он.