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15.04.2021, 07:00

Разработчики показали, как будет выглядеть эстонский паспорт вакцинации. Получить его можно будет уже в конце апреля!

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Herman Kelomees
Eesti vaktsiinipass
Eesti vaktsiinipass
Guardtime
Если технические испытания пройдут по плану, компания обещает, что первые паспорта вакцины люди смогут получить уже 30 апреля.

До сих пор неясно, можно ли будет с таким паспортом путешествовать по Европе этим летом или еще нет.

Во вторник на заседании комитета Европейского парламента признали, что правовая база для так называемого европейского “зеленого цифрового сертификата” будет готова к концу июня, но туристические поездки по-прежнему зависят от общей ситуации с пандемией коронавируса. Сертификат должен прежде всего облегчить поездки тех, кто путешествует по работе.

По словам главного врача технологической компании Guardtime Айн Аавиксоо, они занимаются разработкой паспорта вакцины уже с мая прошлого года. Первоначальная идея создания паспорта возникла в основном по медицинским причинам, чтобы обеспечить людям возможность непрерывного лечения в разных странах. Например, в этом есть смысл, если человек получил первую дозу вакцины в одной стране, а вторую — в другой. При этом Айн Аавиксоо называет путешествия второстепенной выгодой.

Тем не менее разработчики эстонского паспорта вакцины следят за развитием событий, связанных с зеленым цифровым сертификатом ЕС, хотя пока точно не ясно, какие правовые рамки будут включены в этот документ в конце июня.

Eesti vaktsiinipass

Разработчики надеются, что уже к лету паспорт вакцинации можно будет использовать и в различных мобильных приложениях, где обычно можно хранить всевозможные билеты, посадочные талоны и другие удостоверения личности. Самыми известными из них являются Apple Wallet и Samsung Pass.

Паспорт вакцины теоретически можно было бы использовать и внутри страны, чтобы сделать многолюдные мероприятия более безопасными. В то же время, по словам канцлера юстиции Юлле Мадиса, любая возможность отдать предпочтение вакцинированным лицам или дискриминировать тех, кто отказался делать прививку, является неконституционным решением.

Айн Аавиксоо подчеркивает, что в данном случае он выражает свое мнение как обычный гражданин, но ему также не нравится идея показывать паспорт вакцины, например, в театре. “Вакцинация — это то, что защищает общество, а не разделяет”, — считает он.

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