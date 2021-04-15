МВД Эстонии предлагает проводить погранконтроль пассажиров поезда Таллинн-Москва на станции Юлемисте

В марте министр экономики и инфраструктуры Таави Аас объявил о том, что в ближайшие годы планируется увеличить объем пассажирских поездов между Таллинном и Нарвой, но государству предстоит решить и давнюю проблему — на Нарвском вокзале невозможно одновременно обслуживать пассажиров международного поезда Таллинн-Москва и местных поездов.

“Общие принципы пограничного контроля предусматривают, что пассажиры, пересекающие внешнюю границу, не должны вступать в контакт с посторонними лицами, включая внутренних путешественников, до проведения пограничного контроля”, — пояснили в Министерстве внутренних дел Эстонии, заметив, что такие правила действуют как при въезде в страну, так и при выезде из нее.

По оценке МВД, для сокращения времени стоянки поезда в Нарве есть два варианта: первый — проводить необходимые проверки непосредственно во время движения поезда или второй — проверять пассажиров поезда на конечной станции, то есть на будущей станции Rail Baltic в Юлемисте, и тогда в Нарве будет минимальное время простоя, необходимое пассажирам для выхода / посадки и, при необходимости, для смены локомотивов.