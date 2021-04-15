Хорошая новость! Авиакомпания airBaltic открывает новый рейс на Тенерифе

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отмечает: “Тенерифе — крупнейший и самый популярный пункт назначения на Канарских островах, и он станет отличным дополнением к нашей улучшенной карте маршрутов, предлагая еще один солнечный и безопасный полет для путешественников из стран Балтии. Это будет один из самых продолжительных рейсов на нашей маршрутной карте. Мы с нетерпением ждем наступающего летнего сезона и надеемся, что эпидемиологическая ситуация улучшится по мере увеличения объемов вакцинации”.