Новые правила: граждане России, прибывающие в РФ из Эстонии, должны теперь сдавать тест на COVID-19

Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг, пишет ТАСС .

“С 15.04.2021 всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта: обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ); в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ”, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.