В Японии заработали столетние часы, остановившиеся после цунами в 2011 году. Чтобы их запустить, потребовалось землетрясение

Храм, где висели часы, был разрушен гигантскими волнами — уцелели лишь колонны, крыша и часы, которым, предположительно, уже больше 100 лет. Часы попали в руки к Буншуну Сакано, главному священнику из храма по соседству. Сакано сделал все, чтобы их починить: очистил от песка, завел пружину, но стрелки так и не пошли.

13 февраля 2021 года в регионе произошло еще одно землетрясение. Сейсмологи назвали его “отголоском” того самого землетрясения 2011 года, вызвавшего разрушительное цунами. На следующее утро Буншун Сакано отправился в храм, чтобы проверить возможный ущерб — и внезапно услышал тиканье. Часы, отказывавшиеся идти даже после многократных попыток их починить, снова работали. Более того, за два месяца с ними не возникло никаких проблем, они продолжают тикать.

Сакано видит в этом некий знак. Из-за пандемии коронавируса пришлось отменить собрания и волонтерскую работу, поэтому священник стал задумываться о выходе на пенсию. Вот только теперь Сакано кажется, что, возможно, часы, 10 лет висевшие без дела в его храме, будто просят его не сдаваться и “продолжать идти”.