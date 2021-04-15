Почему самолеты оставляют в небе белый след?

Белая полоса, которую оставляет за собой самолет, называется конденсационным или инверсионным следом. Он появляется во время полета в верхнем слое тропосферы на высоте 8–10 км при температуре -40…-50 °С, рассказывает портал "Тонкости Туризма".

Когда двигатели самолета сжигают авиационное топливо, через сопла в воздух выбрасываются мельчайшие нагретые частицы, вокруг которых моментально конденсируется холодная влага из воздуха. Из-за большого количества частиц, а также из-за огромной скорости, с которой нагретый воздух выбрасывается из турбин самолета, конденсат быстро трансформируется в кристаллики льда, минуя жидкое состояние. Так и образуется плотный белый шлейф, который расширяется по мере удаления самолета. По сути это искусственное облако, созданное турбореактивными двигателями, состоящее, как и полагается нормальному облаку, главным образом из мелкодисперсных кристалликов льда.

Если воздух влажный и судно летит высоко, четкий белый след на небе может тянуться на десятки и даже сотни километров. В сухом же воздухе влаги мало, и его почти не видно. Также шлейф не образуется при малой высоте полета.