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15.04.2021, 12:05

Почему самолеты оставляют в небе белый след?

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Scanpix, Nicolas Economou
Ярко-белый след от самолета на фоне пронзительно-голубого неба — зрелище завораживающее. Особенно для тех, кто до смерти соскучился по путешествиям. Но откуда он берется? Бытует мнение, что это вредоносные выхлопы двигателей воздушного судна. Выхлоп там тоже есть, но главная причина следа — все-таки не он.

Белая полоса, которую оставляет за собой самолет, называется конденсационным или инверсионным следом. Он появляется во время полета в верхнем слое тропосферы на высоте 8–10 км при температуре -40…-50 °С, рассказывает портал "Тонкости Туризма".

Когда двигатели самолета сжигают авиационное топливо, через сопла в воздух выбрасываются мельчайшие нагретые частицы, вокруг которых моментально конденсируется холодная влага из воздуха. Из-за большого количества частиц, а также из-за огромной скорости, с которой нагретый воздух выбрасывается из турбин самолета, конденсат быстро трансформируется в кристаллики льда, минуя жидкое состояние. Так и образуется плотный белый шлейф, который расширяется по мере удаления самолета. По сути это искусственное облако, созданное турбореактивными двигателями, состоящее, как и полагается нормальному облаку, главным образом из мелкодисперсных кристалликов льда.

Если воздух влажный и судно летит высоко, четкий белый след на небе может тянуться на десятки и даже сотни километров. В сухом же воздухе влаги мало, и его почти не видно. Также шлейф не образуется при малой высоте полета.

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