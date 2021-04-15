Турист из Эстонии почти год пытался вернуть деньги за несостоявшуюся поездку. Как ему это удалось?

“После долгого ожидания мне пришло по электронной почте письмо из департамента “Charge Back LHV банка”. Сотрудница банка сообщила, что процедура успешно пройдена и 9500 евро возвращены на мой расчетный счет. Вы можете представить мои эмоции в тот момент? Это была победа. Победа во всех отношениях! На тот момент у меня были похожие проблемы с Lufthansa, Ryanair и Booking, и я уже точно знал, как вернуть свои средства”, — вспоминает Руслан.

Как же вернуть деньги

“Опция charge-back может быть использована клиентами всех банков, имеющих банковскую карту Mastercard или Visa, независимо от того, является ли она дебетовой или кредитной, но, к сожалению, мало кто знает о такой возможности. Я могу сказать по собственному опыту, что это очень хорошая возможность вернуть суммы, уплаченные через мой так называемый “родной” банк. Однако этот процесс достаточно сложен для обычного человека, в нем много своих нюансов, у меня он занял 2 недели. Затем я обратился к команде HUGO — мне было известно, что они создали несколько роботов-юристов, и я также увидел в процессе возврата платежей возможность упростить общение с банком с помощью робота, чтобы другие люди в подобной ситуации имели более быстрый и легкий шанс вернуть свои деньги. И им не потребовалось много времени, чтобы построить готового робота-юриста, который бы вел все необходимые операции с банком и, причём, совершенно бесплатно. Я считаю, что мой опыт может принести пользу очень многим, и людям больше не придется заниматься возвратом своих денег месяцами, как пришлось мне”, — добавил Руслан.