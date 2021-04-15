Турист из Эстонии почти год пытался вернуть деньги за несостоявшуюся поездку. Как ему это удалось?
Запланированное на март 2020 года путешествие не состоялось. После введения ограничений, закрытия границ и прекращения авиасообщения Руслан остался и без поездки, и без денег, потраченных на бронирование отелей (9500 евро) и авиабилетов (почти 2000 евро).
“Из-за глобальной пандемии наши авиарейсы были отменены, а предоплаченные средства за авиабилеты заморожены. Мы, как и десятки тысяч людей по всему миру, попали в неопределенную ситуацию с риском и вовсе остаться без денег. В особенности это касалось момента с проживанием. Учитывая, что мы вносили оплаты агентству по недвижимости напрямую, а не через Booking или AirBnb, возврат средств оказался очень сложным”, — говорит Руслан.
Несмотря на все запросы и официальные письма, авиакомпании отказывались возвращать Руслану деньги. “Семь долгих месяцев длилась моя история с возвратом денег из компаний Ryanair, Lufthansa и Booking. При этом на протяжении первых четырех месяцев я только ожидал ответы от этих компаний, а в течение следующих трех — шла полноценная работа по возврату средств”, — рассказывает Руслан.
По его словам, большинство авиакомпаний вместо возврата денежных средств предлагали получить ваучер на всю сумму забронированной услуги. Оплата зачислялась на депозит, который можно было использовать при бронировании нового тура и перелета. “Однако гарантий, что конкретная авиакомпания сможет “пережить” пандемию, никто предоставить не может. Я выбрал другой путь и поставил себе задачу любой ценой вернуть предоплаченные средства”, — добавил он.
Почти потеряв надежду на возврат своих денег, Руслан, читая отзывы других пострадавших от ограничений пассажиров, наткнулся на один интернет-форум, где говорилось об опции “charge-back”, позволяющей клиентам различных банков по всему миру вернуть сделанную предоплату. Но Руслан, как и многие другие пользователи, об этом ранее не только не знал, но даже и не слышал.
“Несмотря на то, что я понимал, что успеха таким способом добиться вряд ли получится, за неимением лучшего я инициировал процедуру “Charge Back” через местный Эстонский банк LHV”, — вспоминает Руслан, добавляя, что очень благодарит сотрудников банка за проделанную работу. Ведь в конечном итоге деньги все же удалось вернуть!
“После долгого ожидания мне пришло по электронной почте письмо из департамента “Charge Back LHV банка”. Сотрудница банка сообщила, что процедура успешно пройдена и 9500 евро возвращены на мой расчетный счет. Вы можете представить мои эмоции в тот момент? Это была победа. Победа во всех отношениях! На тот момент у меня были похожие проблемы с Lufthansa, Ryanair и Booking, и я уже точно знал, как вернуть свои средства”, — вспоминает Руслан.
Как же вернуть деньги
В связи с ковидными ограничениями многие столкнулись с той же проблемой, что и Руслан, — как вернуть деньги, оплаченные за услуги, которыми они не смогли воспользоваться.
Опыт Руслана показывает, что взыскать суммы, уплаченные непосредственно с поставщиков услуг, сложно, а нанять адвоката для обращения в суд — слишком дорого. Также дорого обходится, например, получение компенсации через авиационные компенсационные компании, поскольку 30% уплаченной суммы остается в виде платы за обслуживание компании-посреднику.
По словам Руслана, оспаривание процедуры оплаты картой, или charge-back через банк — это весьма трудоемкое мероприятие, но оно, безусловно, окупается. Та же процедура помогает и в том случае, если, например, заказанные онлайн товары не приходят.
Руслан считает, что огромное количество людей не знают о такой возможности, и банки, понятно, тоже не очень заинтересованы в рекламе этой возможности.
“Опция charge-back может быть использована клиентами всех банков, имеющих банковскую карту Mastercard или Visa, независимо от того, является ли она дебетовой или кредитной, но, к сожалению, мало кто знает о такой возможности. Я могу сказать по собственному опыту, что это очень хорошая возможность вернуть суммы, уплаченные через мой так называемый “родной” банк. Однако этот процесс достаточно сложен для обычного человека, в нем много своих нюансов, у меня он занял 2 недели. Затем я обратился к команде HUGO — мне было известно, что они создали несколько роботов-юристов, и я также увидел в процессе возврата платежей возможность упростить общение с банком с помощью робота, чтобы другие люди в подобной ситуации имели более быстрый и легкий шанс вернуть свои деньги. И им не потребовалось много времени, чтобы построить готового робота-юриста, который бы вел все необходимые операции с банком и, причём, совершенно бесплатно. Я считаю, что мой опыт может принести пользу очень многим, и людям больше не придется заниматься возвратом своих денег месяцами, как пришлось мне”, — добавил Руслан.
Робот-юрист HUGO Chargeback, который начал работать сегодня, может легко оспорить платежи по карте, если, например, заказанный товар не дошел до них или они не смогли воспользоваться услугой, а поставщик не желает возвращать уплаченную сумму. Размер сделки не имеет значения — робот помогает вернуть как 30 евро, так и 3000 евро. Робот-юрист Chargeback помогает людям бесплатно.
Робот-юрист Chargeback для оспаривания платежей по карте находится www.hugo.legal/ru/robot-jurist
Как происходит процесс оспаривания транзакции по карте, или chargeback?
Вы должны сначала связаться с продавцом или поставщиком услуг, чьи товары или услуги не дошли до заказчика или которыми невозможно было воспользоваться (в частности, из-за ковидных ограничений). Если соглашение не может быть достигнуто с Продавцом, есть возможность оспорить транзакцию по карте через ваш банк, и именно это делает юридический робот chargeback.
Стоит знать, что роботу-юристу нужны доказательства попыток человека связаться с трейдером, чтобы получить деньги обратно, но процесс возвратного платежа также помогает в тех случаях, когда связаться с трейдером не получилось (например, он не отвечал на письма).
Оспорить можно сделки, которые произошли до 3 месяцев ранее, или когда предоставление услуги (например, размещение) должно было произойти в течение последних 3 месяцев. В виде отдельных исключений также могут быть оспорены и более старые сделки.