Hаши истории: Ивика Майдре о Вайвараском музее Синимяэ

Ивика Майдре любит истории людей и мест. Один сирийский епископ сказал, что человек исполняет задание своей жизни в двух измерениях. Первое — это место, где человек находится, в котором существует и которое окружет его. Второе — время. Время бывает двух типов. Одно из них натуральное, универсальное время, в где есть ночь и день, часы, что проходят. Но есть еще личное время и персональная история. Местом Ивики стали три холма Синимяэ на северо-востоке Эстонии.

Образно говоря, холмы Синимяэ — это 900-летнее поле боя, потому что расположение между морем, болотом и восточной границей создало в здешних краях пограничную зону и принесло войны. В то же время истории боевых мест остаются историями не только мужчин. В тотальной, то есть всеобъемлющей войне эта история касается и женщин, и детей. Поэтому в программу музея включен также побег из Нарвы в 1944 году.

Ни один маленький ребенок не говорил Ивике, что хорошо, что она осталась жива в этой войне, как это говорили гиду, рассказывавшему об Освободительной войне, еще пару лет назад. Но как представитель своего поколения Ивика может рассказывать истории о продолжавшихся полгода сражениях последней большой войны, о случаях, происходивших тогда, счастье и судьбе жителей в районе Нарвы. А также о том, что поступки проживавших давно людей нельзя анализировать на базе сегодняшних знаний.

Времена, образование и поток информации отличаются. Однако вопросы почему воевали именно так, а не иначе, можно ли и получится ли уйти от войны, идущей у твоих родных ворот, — остаются. Одну и ту же историю можно рассказать по-разному. Музей в Синимяэ — это место, где, помимо рассуждений о войне, можно поразмыслить и о пограничной ситуации, и о гуманности. А Ивика умеет делать это очень красиво и по-человечески.

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