Федор Конюхов планирует в одиночку пересечь Тихий океан на катамаране на солнечных батареях

Длина маршрута от Чили до Австралии составит порядка 9 тысяч морских миль (более 16,6 тысяч километров). Старт перехода, который продлится около ста дней, запланирован из города Вальпараисо (Чили) в декабре 2021 года. Финиширует путешественник в австралийском Брисбене. “Я не думаю, что наш рекорд будет долго держаться, но мы должны быть первыми”, — заявил Конюхов на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что его не пугает одиночество в путешествии, которое займет более ста дней.

“У меня нет проблем плыть в одиночестве. На земном шаре нет одиночества, в океане есть рыбы, всякие чудища, вроде гигантских кальмаров, альбатросы. А если даже их нет, то я знаю, что есть присутствие Бога и святых, которым я молюсь. У меня будут солнечные батареи, аккумуляторы… Не стоит забывать и о погоде, которая может причинить проблемы. Вся наша экспедиция — один большой эксперимент”, — добавил он.

Катамаран, на котором Конюхов отправится в одиночное плавание, спроектированный английским дизайнером Филом Моррисоном, сделан из углепластика и способен выдержать шторм в восемь баллов. Солнечные батареи, установленные на катамаране российского производства.

Путешественник намерен привлечь внимание к проблемам энергосбережения, защите окружающей среды и на развитие инновационных технологий. Во время своего перехода Конюхов будет ввести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана. Кроме этого, собранные по ходу путешествия материалы и образцы будут переданы для изучения Институту океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук.

Конюхов сообщил, что его следующим проектом может стать полет в стратосферу.

“Я хочу полететь в стратосферу. Для этого я бы хотел объединиться с Ричардом Брэнсоном (британский предприниматель — прем.ред.). Если он не полетит со мной, то я хочу осуществить полет в стратосферу с его аэродрома в Мексике”, — рассказал путешественник.

Конюхов — член Русского географического общества, академик Российской академии художеств. На его счету пять кругосветных переходов на весельных лодках.