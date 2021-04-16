Составлен рейтинг лучших стран мира 2021 года: по мнению исследователей, в Эстонии живется намного хуже, чем в Перу, Кении или Вьетнаме

При составлении рейтинга исследователи учитывали качество жизни, темпы роста экономики, возможности предпринимательской деятельности, социальные аспекты, уровень коррупции, культурное влияние, развитие туристического сектора, последствия пандемии и многое другое. Рейтинг основывается на результатах социологического опроса, участие в котором приняли около 17 тысяч человек из 36 стран Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки

Лучшей страной мира признана Канада (в предыдущие годы лидерство было за Швейцарией). “Канада считается страной с хорошим рынком труда, здесь заботятся о правах человека и стремятся к социальной справедливости. Кроме того, страна заняла первое место в рейтинге стран, которые считаются не коррумпированными и уважающими права собственности”, говорится в отчете.

Эстония в рейтинге лучших стран мира заняла 57 место. По мнению составителей рейтинга, у нас живется хуже, чем во Вьетнаме (40 место), Хорватии (46 место), Перу (50 место) или Кении (53 место). В подрейтинге самых влиятельных стран мира Эстония заняла самое последнее место. Кроме того, отмечается, что у нас низкий уровень культурного влияния (73 место из 78 возможных), хотя довольно хорошие возможности в плане открытия бизнеса (35 место из 78 возможных).

Латвия в рейтинге заняла 64 место, Литва — 67, Финляндия -18, Россия — 24 (в подрейтинге самых могущественных стран Россия заняла третье место, уступив лидерство США и Китаю).

ТОП-10 лучших стран мира в 2021 году:

1. Канада

2. Япония

3. Германия

4. Швейцария

5. Австралия

6. США

7. Новая Зеландия

8. Соединенное Королевство

9. Швеция

10. Нидерланды

ТОП-10 стран, занявших самые низшие позиции рейтинга:

69. Гватемала

70. Оман

71. Украина

72. Казахстан

73. Узбекистан

74. Ливан

75. Беларусь

76. Сербия

77. Сальвадор

78. Ирак