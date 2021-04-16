16.04.2021, 09:00
Руководство EasyJet: Европа откроется для путешествий уже в конце мая, третьей волны коронавируса бояться не стоит
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Представители британской авиакомпании EasyJet объявили, что планируют с конца мая возобновить большую часть рейсов, так как ожидают, что к этому времени почти все европейские страны откроют границы. Это заявление дает почву для довольно оптимистичной картины будущего туризма, пишет Äripäev.
По словам генерального директора EasyJet Йохана Лунгрена, к лету Европа будет открыта для путешествий. “Я ожидаю, что почти все большие европейские страны откроются для путешествий к лету”, — сказал он, добавив, что третьей волны коронавируса бояться не стоит.
Эксперты туристического сектора настроены менее оптимистично, считая, что для путешествий будут открыты лишь несколько стран — например, Исландия, Мальта и Израиль, где довольно успешно проходят программы массовой вакцинации.