Руководство EasyJet: Европа откроется для путешествий уже в конце мая, третьей волны коронавируса бояться не стоит

По словам генерального директора EasyJet Йохана Лунгрена, к лету Европа будет открыта для путешествий. “Я ожидаю, что почти все большие европейские страны откроются для путешествий к лету”, — сказал он, добавив, что третьей волны коронавируса бояться не стоит.