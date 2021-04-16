Мировой рейтинг самых сильных паспортов: граждане Эстонии без визы могут въехать в 182 государства мира

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала рейтинг паспортов стран мира за 2021 год, в котором паспорт Эстонии разделил 11 место со Словенией, Латвией и Исландией. Граждане этих стран могут посетить без визы 182 страны.

Четвертый год подряд самые большие возможности путешествий у граждан Японии. Без визы они могут посещать 193 страны. Далее следует Сингапур (192 страны), на третьем месте — Южная Корея и Германия (по 191 государству).

Финляндия заняла в рейтинге 4 место (открыто 190 стран для посещения без визы. Литва — 10 место (183 страны), Россия — 48 место (118 стран).

Меньше всего возможностей для безвизовых путешествий у граждан Сирии (108 место в рейтинге и 29 стран, куда можно въехать без визы), Ирака (109 место, 28 стран) и Афганистана (110 место, 26 стран).

Индекс паспортов от Henley составляется уже 16 лет. Компания получает сведения из базы данных по визовым требованиям Международной ассоциации воздушного транспорта и проверяет их по независимым источникам. К безвизовому въезду приравнивается виза на границе или электронная система преавторизации путешественников вроде американской ESTA или австралийской eVisitor. При этом электронная виза, которая одобряется властями принимающей страны, засчитывает за обычный визовый режим.

В этом году в расчет брались обычные визовые требования государств и не учитывались временные ограничения на въезд и карантинные требования в связи с пандемией коронавирусной инфекции.