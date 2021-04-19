Наши истории: Эвелин Круусалу о Toila Valgevilla
Эвелин Круусалу — коренная жительница Ида-Вирумаа и большая поклонница этого края. Она черпала вдохновение и получала знания как в Таллинне, так и в Пярну, но родной край остался все-таки родным. Он снова и снова притягивал ее. Так она и осталась здесь.
Вдохновение подстегивает Эвелин. “Я черпаю вдохновение в людях, видах, возможностях, идеях. Мне нравится заниматься спортом, музыкой, дизайном внутренних помещений и открывать для себя Эстонию. Да, Эстонию, потому что мне не нравится путешествовать, особенно самолетом. Not my thing, — говорит Эвелин. — И вот я путешествую по Эстонии и открываю интересное для себя здесь, вместе со своими близкими. Вдобавок меня зажигает, когда случается, что я сама вдохновляю других людей своими поступками. Моя миссия — сделать Ида-Вирумаа еще более привлекательным местом как для местных туристов, так и для людей, чьи корни здесь, но жизненный путь на какой-то период отдалил их от Ида-Вирумаа. Во всем, что я делаю, даже в частном предпринимательстве и своих делах, я всегда помню именно про магию Ида-Вирумаа и всегда говорю о ней. Я люблю Ида-Вирумаа!”
Ее апартаменты Toila Valgevilla расположены в месте с богатой историей. Магию этого места за всю историю прочувствовали многие светлые головы, начиная с династии Елисеевых в царское время и заканчивая временем независимости Эстонии и первым президентом Эстонии Константином Пятсом, для которого эта местность была местом летней резиденции. Магия — это то, что владеет здесь людьми! Это Valgevilla надеется передать посетителям и сегодня.
Учитывая все уже перечисленное, Toila Valgevilla — это идеальное место для Эвелин. “Наш маркетинг — это не просто создание алгоритмов или рекламных кампаний. Хотя Valgevilla и умный дом, я наслаждаюсь общением с посетителями напрямую. Случалось, что я приходила на помощь гостям или доставляла им что-то необходимое. И это оставляло у них о Valgevilla, а также обо всем Ида-Вирумаа впечатление “чего-то большего”. Все со всеми связаны, в том числе и со мной”, — так Эвелин описывает свою миссию и свой вклад в создание приятных впечатлений у посетителей.
Умный дом означает, что посетители не контактируют с хозяином и персоналом. Коды от шкафчика для ключей от квартир забронировавшие проживание люди получают в СМС-сообщении на телефон или в своей учетной записи через систему бронирования. “Однажды случилось, что коды перепутались по ошибке, и один прибывший в апартаменты гость получил коды от обеих квартир. Естественно, на месте у него появилась возможность выбора, и он выбрал квартиру с баней, хотя на самом деле он ее не бронировал, и он устроился там. Когда же из России подъехал настоящий гость этой квартиры, люди с живым воображением могут себе представить, какая ситуация могла сложиться тем вечером, — улыбается Эвелин. — К счастью, все разрешилось хорошо. Это был только один из случаев, которые показывают, почему мне на самом деле нравятся разные ситуации, поиск решений и общение с людьми. Все это в конце концов брендинг как предприятия, места, так и личности”.
Информацию о Valgevilla найдете здесь. Мы открыты!
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