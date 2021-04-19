Наши истории: Эвелин Круусалу о Toila Valgevilla

Эвелин Круусалу — коренная жительница Ида-Вирумаа и большая поклонница этого края. Она черпала вдохновение и получала знания как в Таллинне, так и в Пярну, но родной край остался все-таки родным. Он снова и снова притягивал ее. Так она и осталась здесь.

Вдохновение подстегивает Эвелин. “Я черпаю вдохновение в людях, видах, возможностях, идеях. Мне нравится заниматься спортом, музыкой, дизайном внутренних помещений и открывать для себя Эстонию. Да, Эстонию, потому что мне не нравится путешествовать, особенно самолетом. Not my thing, — говорит Эвелин. — И вот я путешествую по Эстонии и открываю интересное для себя здесь, вместе со своими близкими. Вдобавок меня зажигает, когда случается, что я сама вдохновляю других людей своими поступками. Моя миссия — сделать Ида-Вирумаа еще более привлекательным местом как для местных туристов, так и для людей, чьи корни здесь, но жизненный путь на какой-то период отдалил их от Ида-Вирумаа. Во всем, что я делаю, даже в частном предпринимательстве и своих делах, я всегда помню именно про магию Ида-Вирумаа и всегда говорю о ней. Я люблю Ида-Вирумаа!”

Ее апартаменты Toila Valgevilla расположены в месте с богатой историей. Магию этого места за всю историю прочувствовали многие светлые головы, начиная с династии Елисеевых в царское время и заканчивая временем независимости Эстонии и первым президентом Эстонии Константином Пятсом, для которого эта местность была местом летней резиденции. Магия — это то, что владеет здесь людьми! Это Valgevilla надеется передать посетителям и сегодня.