ФОТО | Новозеландец открыл фирму по производству развеселых гробов

Ничто так не поднимает настроение, как яркие гробы, подумал новозеландец Росс Холл — и открыл фирму по их производству под названием “Умирающее искусство”. Офис Холла находится в Окленде, крупнейшем городе страны. Бизнес, по его словам, идет весьма неплохо — спрос на веселые гробы немаленький. Среди работ Холла — гробы в виде пончика с кремом, кубика Lego, шоколадного батончика, оммажа “Матрице” и пожарной машины.

Новозеландец утверждает, что после смерти не всем хочется лежать в угрюмом ящике, поэтому к нему идут за чем-то более жизнеутверждающим. Холл сам из таких — собственно, идея бизнеса по созданию ярких гробов пришла к нему около 15 лет назад, когда он составил завещание и задумался о том, где ему хотелось бы лежать после смерти. Новозеландец решил, что лучше всего ему бы подошел гроб с нарисованными языками пламени. Сперва его идею восприняли со скепсисом, но в итоге она оказалась удачной.

Холл считает, что сейчас похороны считают скорее празднеством жизни, а не оплакиванием смерти. Этот праздник стоит немало: за гробы, сделанные “Умирающим искусством”, просят от 2100 до 5400 американских долларов.

Сам Холл за 15 лет успел передумать по поводу собственных похорон. Недавно он отправил детям письмо, в котором изъявил последнюю волю — теперь основатель “Умирающего искусства” хочет лежать в чистом гробу в одних только леопардовых стрингах. “Дети сказали, что не пойдут [на похороны]”, — со смехом заявил Холл.