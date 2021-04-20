Hаши истории: Денис Бьёркланд о бастионе Виктория

Денис работает в казематах бастиона Виктория. Для кого это звучит непонятно, тому, очевидно, следует связаться с Денисом и отправиться с ним на экскурсию в бастион Виктория.

По словам Дениса, работа гидом дает прекрасную возможность заниматься саморазвитием в ходе работы. “Так ты получаешь намного больше, чем просто новые знания. Ты постоянно развиваешь свои коммуникационные навыки. Каждый день знакомишься с новыми людьми и делишься своим жизненным опытом. На самом деле работа в казематах значит гораздо больше, чем просто работа гидом. Мы всегда пробуем делать что-то новое, развивать свои экспонаты и услуги. С этим связаны каждодневные вызовы, с которыми мы пытаемся справиться. И, надеюсь, справляемся! Но пусть это оценивают посетители”, — добродушно смеется Денис.

В своей работе Денис наслаждается именно возможностью постоянно открывать для себя что-то новое. Эта причина каждый раз снова и снова поднимает его с постели и ведет на работу. “С нашим дружным коллективом и поддерживающим нас руководством мы вместе справляемся с новыми вызовами. Конечно же, и зарплата тоже приветствуется”, — улыбается он. Денис утверждает, что казематы бастиона Виктория хоть и холодные, сырые и страшные, но достойны посещения, потому что там очень здорово. Мы же знаем, что половину этого настроения можно уверенно списать на Дениса.