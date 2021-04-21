Наши истории: Эвелин Тартлан о грузинском трактире “Мимино”

В меню “Мимино” действительно есть самое лучшее из настоящей грузинской кухни. Здесь можно отведать хачапури (пирог с сыром), хинкали (большие грузинские пельмени), харчо (грузинский суп с говядиной) и шашлык, приготовленный на углях. Блюда готовят грузинские повара. Самое большое признание для Эвелин — это всегда довольные клиенты. По ее словам, они дарят ей радость и дают энергию, чтобы стараться дальше. “Особенно приятно узнавать от клиентов, что они слышали о “Мимино” только хорошее и специально приехали из других городов Эстонии — например, из Таллинна, из Выру. Меня также вдохновляет, когда говорят, что еда на вкус прямо как в Грузии, а хачапури даже вкуснее”, — говорит Эвелин. Меню “Мимино” очень разнообразное, и в нем на самом деле есть и популярные национальные блюда других стран, чтобы каждый клиент мог найти себе что-то по душе.

В путешествиях зачастую понимаешь, что все-таки дом — это лучшее место на свете. Эвелин любит общение с людьми и любит управление трактиром. В душе она желает внести свой вклад в культуру еды Ида-Вирумаа, чтобы люди могли наслаждаться разными вкусами прямо здесь, в нашей Эстонии.

Заведующая трактиром — Эвелин Тартлан, коренная жительница Ида-Вирумаа, она родилась в Кохтла-Ярве. Эвелин обучалась праву в Тартуском университете, но жизнь снова забросила ее в Ида-Вирумаа. Мать твоих детей и бабушка двоих внуков любит садоводство и путешествия, поэтому ее интерес к Грузии и грузинской кухне нисколько не удивляет.

Тбилиси послужил вдохновением и для интерьера “Мимино”, который напоминает улицу старого Тбилиси — с террасой, винными бочками и очагом. Название “Мимино” выбрано в честь знаменитого фильма, оно переводится с грузинского как “сокол”. Название одобрил сам Вахтанг Кикабидзе, исполнитель главной роли.

Вдохновившись тамошними вкуснейшими хинкали, чачей и уютными трактирами, они окончательно решили, что создадут похожее место и в Йыхви. Так и начал свою работу грузинский трактир “Мимино”, которому в августе исполняется 9 лет.

Грузинский трактир “Мимино”, находящийся в Йыхви, делают особенным его хозяева — грузино-эстонский дуэт. В 2010 году они вместе с друзьями поехали в столицу Грузии Тбилиси, чтобы поесть “настоящие хинкали”.

В 2017 году “Мимино” заслужил упоминание в ресторанном гиде “Вкусы Эстонии”. В 2018 году трактир вошел в рейтинг лучших заведений общепита в северных странах White Guide 2018 и остается в рейтинге также в 2019, 2020 и 2021 годах. “Мы целых три раза имели честь сервировать обед президенту Керсти Кальюлайд и ее команде. Дни полны сюрпризов, и мы точно не боимся заскучать”, — уверена Эвелин.

Это подтверждают и различные рабочие передряги, над которыми затем можно посмеяться. Например, перевод часов постоянно вводит работников в замешательство. “Грузины часто забывают о переводе часов и на следующий день после того, как нужно было перевести часы, они зачастую выходили на работу на час раньше или позже. Если приходили раньше, то не могли войти, а если приходили позже, то получали выговор”, — смеется Эвелин. Тогда ей приходилось или самой спешить на работу или звонить и узнавать, где же сотрудники.

Кроме того, у грузин заведено сервировать большие порции и обильно добавлять кориандр и другие специи. “В первые годы было сложно объяснить, что местные не любят такие сильные вкусы и не могут съесть такие большие порции. Часто случалось, что харчо был так сильно приправлен, что клиенты не могли его есть. А бывало и так, что суп получался настолько острый, что даже повар-грузин не мог его есть”, — улыбается заведующая. Забавно и то, что на самом деле Эвелин не переносит вкус кориандра, одной из самых популярных пряностей, используемой в грузинской кухне.

Информация о грузинском трактире “Мимино” доступна здесь. Мы открыты!

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