“Избежали худшего”: как восстанавливают собор Парижской Богоматери

В 2020 году работы по подготовке храма к реставрации притормозила пандемия — однако рабочим все же удалось разобрать висевшую под крышей металлическую конструкцию строительных лесов, деформированных пожаром — она весила 200 тонн и грозила обрушиться. Кроме того, подперли деревянными рамами верхний ярус аркбутанов, а несущую систему контрфорсов укрепили деревянными конструкциями. Закрыли и окна, а главный орган отправили на чистку и реконструкцию — предполагается, что работы будут закончены в конце 2023 года.

О том, что в ближайшее время в пострадавшем памятнике готической архитектуры начнутся восстановительные работы, говорилось еще в середине января этого года. Как сообщал тогда “Коммерсант”, были завершены споры архитекторов, археологов, историков, реставраторов и строителей о методах восстановления храма. Было решено, что оно будет воссоздано в том же виде, что и до пожара — это касается, прежде всего, деревянной конструкции обрушившегося шпиля, придуманного в XIX веке архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком. Идея возвести современную конструкцию была отвергнута.

Все это время архитекторы, проектировщики, историки и рабочие занимались укреплением несущих конструкций собора, чтобы исключить вероятность их обрушения во время реставрации. Однако находиться в здании до сих пор не совсем безопасно, хотя работы подходят к завершению — в мае 2021 года планируется начать восстановление того, что разрушил огонь. Техникам остается укрепить некоторые своды, которые находятся вблизи от поврежденных, деревянными рамами в форме арок, и растянуть парус-тент над трансептом. После того, как проведение реставрационных работ в соборе будет окончательно признано безопасным, его начнут восстанавливать.

На минувшей неделе Париж отмечал печальную дату: в ночь с 15 на 16 апреля 2019 года горел собор Парижской Богоматери, один из символов французской столицы и шедевр средневековой готической архитектуры. Сейчас архитекторы, реставраторы, рабочие готовятся к новому этапу реконструкции здания собора — а 15 апреля 2021 года былое пожарище посетил президент Франции Эммануэль Макрон. “Мы впечатлены тем, что видим, и работой, которая была проделана за два года, — сказал он рабочим. — Браво. Мы сделали много и избежали худшего”.

За неделю до годовщины пожара, 7 апреля 2021 года, главный архитектор Парижа Филипп Вильнев, ответственный за реконструкцию, и его коллега Реми Фромон отчитались перед наблюдательной комиссией под предводительством депутата Национального собрания Брижитт Кюстер о состоянии храма, сообщало издание La Croix. Они рассказали, что своды здания сохранились в относительно хорошем состоянии — по их словам, в Средние века они намеренно конструировались так, чтобы в случае пожара устоять в огне, и это случилось и на этот раз. “Своды прекрасно устояли, — рассказали они. — Единственное, что им повредило — это шок”.

Филипп Вильнев также оценил вред, нанесенный жаром и водой, которой поливали пылающие угли каменным конструкциями: в различных зонах (хоров и нефов) усадка составила до 20 см.

Тем не менее, архитектор пообещал, что все будет восстановлено в прежнем виде. “То там, то тут, встречаются зоны усадки, но мы сможем их демонтировать и выложить заново”, — уверил он.

Несмотря на то что еще в январе было известно, что собор восстановят в том виде, в каком он был до пожара, Национальная комиссия по архитектуре и наследию Франции лишь 25 марта этого года утвердила принцип “разумной реконструкции”. Так, для восстановления деревянной конструкции шпиля собора Парижской Богоматери было срублено 200 столетних дубов — как говорил La Croix Реми Фромон, это только первый этап, в дальнейшем нужно будет подготовить бревна и для реконструкции нефов (это будет сделано к концу года). Деревья выбираются по всем регионам Франции, что должно символизировать национальное единство перед бедой. Первая партия уже обрабатывается — ее осталось хорошо просушить.