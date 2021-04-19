Хайфу захватили дикие кабаны-разбойники. Жители выходят на прогулки с палками, но это их не спасает

Пока представители мэрии размышляют, как лучше свергнуть кабанью хунту, сами кабаны продолжают бесчинствовать. Многие уже освоились и чувствуют себя как дома: дремлют в детских бассейнах, носятся по лужайкам и вытаптывают газон, играют в футбол чужими мячами, водят дружбу с местными собаками (некоторые из них переметнулись на сторону кабанов). Ах да, еще кабаны патрулируют улицы, гуляют по тротуарам и на них же спят. Кто их остановит? Словом, кабанам в городе уже никто не удивляется, это все равно что встретить белку в лесу.

Кое-кто из жителей Хайфы решил, что кабаны сменят гнев на милость, если их подкупить. Не тут-то было: животные с удовольствием принимают еду, но пощады от них ждать не приходится. Тем более если их не покормят люди, они просто разворошат мусорные баки и все равно найдут, что съесть.

Увы, кабаны, пусть и не все, часто проявляют агрессию — допустим, кусают пенсионеров за ноги или воруют у школьниц их розовые портфели. Местные жители убеждены, что кабаны «взяли Хайфу под контроль». С клыкастыми 150-килограммовыми соседями теперь можно столкнуться в любое время дня и ночи, даже на собственном крыльце. Животные гуляют стаями и сметают все на своем пути. Недавно одну женщину сбило с ног буйное семейство кабанов. Теперь она берет на прогулки палку, чтобы, в случае чего, попытаться от них отбиться — ну или хотя бы устоять на ногах.