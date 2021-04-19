А не отдохнуть ли на Мальте? Смотрите, по возвращении из каких стран не надо соблюдать ограничения

По сравнению с прошлой неделей из списка исчезла Дания, где коэффициент заболеваемости коронавирусом вырос со 129,1 до 165,1. Однако в список стран, по прибытии из которых не надо соблюдать самоизоляцию или делать тесты в обязательном порядке, добавились Ирландия и Мальта, где ситуация с заражением COVID-19 улучшилась.

Без ограничений въезжать в Эстонию можно из стран, в которых показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет менее 150 случаев на 100 000 жителей.

При въезде в Эстонию из остальных европейских стран действует требование 10-дневной самоизоляции. Период самоизоляции можно сократить, если дважды сдать тест на COVID-19 в течение недели.

Ограничения распространяются также и на прибывающих из Латвии и Литвы.

Кроме того, по прибытии из стран, где уровень заболеваемости выше 150 случаев на 100 тысяч человек, надо заполнять специальную декларацию. За невыполнение нового правила может быть наложен штраф в размере до 9600 евро. Заполнить декларацию можно ЗДЕСЬ.

Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Сан-Марино (1758,9 ↑), Андорре (959,6 ↑), Венгрии (861,0 ↓), Польше (839,6 ↓) и на Кипре (774,1 ↑). Самые низкие — в Великобритании, Португалии и Финляндии.

Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Руанда и Новая Зеландия.

Однако перед отправлением за границу нужно в обязательном порядке узнать правила въезда в стране назначения. Так, например, въезд на Мальту разрешен только с тестом на COVID-19, который необходимо сдать за 72 часа до прибытия в страну. Узнать правила въезда в разные европейские страны можно ЗДЕСЬ.

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