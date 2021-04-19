19.04.2021, 17:19
Юри Ратас призвал жителей Эстонии не уезжать летом за границу(13)
Foto: Kiur Kaasik
Председатель Рийгикогу Юри Ратас во время рабочей поездки по Эстонии посетил Пярну и обсудил самые важные вопросы, касающиеся нашей летней столицы. Разговор зашел и о секторе туризма, а также возможностях летнего отдыха.
По мнению Ратаса, жителям Эстонии все-таки стоило бы и предстоящее лето провести в родных краях, пишет r4.err.ee.
"Прошлым летом очень многие люди отдыхали в Эстонии, что пошло на пользу местному туризму, в первую очередь, сельскому туризму и туризму за пределами Таллинна. Для Таллинна и Старого города в отдельности были предусмотрены отдельные меры кризисной поддержки. Поэтому в этом году мой призыв простой: и этим летом жители Эстонии могли бы отдохнуть здесь, вновь открыть для себя Эстонию — посетить острова, различные природные центры, заповедники", — сказал спикер Рийгикогу.