Юри Ратас призвал жителей Эстонии не уезжать летом за границу

"Прошлым летом очень многие люди отдыхали в Эстонии, что пошло на пользу местному туризму, в первую очередь, сельскому туризму и туризму за пределами Таллинна. Для Таллинна и Старого города в отдельности были предусмотрены отдельные меры кризисной поддержки. Поэтому в этом году мой призыв простой: и этим летом жители Эстонии могли бы отдохнуть здесь, вновь открыть для себя Эстонию — посетить острова, различные природные центры, заповедники", — сказал спикер Рийгикогу.